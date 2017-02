Calw Blockflöte als Instrument des Jahres

"Wenn es schön klingt, ist die Blockflöte genau so schwierig wie andere Instrument", weiß Andersson.

"Wir haben schon viele unserer Schüler bis ins Studium begleitet", berichtet Stahl-Erlenmaier. Das zeigt, welch hohes Niveau an der Musikschule vermittelt wird. Und es gibt noch Platz für zusätzliche Schüler, so Kerkau.

Zum Auftakt spielt "Ensemble Pipelife"

Begleitet wird das Instrument des Jahres mit eine Reihe von Konzerten und Workshops (siehe INFO). Den Auftakt bildet am Samstag, 11. März, 18 Uhr, ein Konzert mit dem "Ensemble Pipelife", in dem Andrea Bub mitspielt.

Die fünf professionellen Musikerinnen bringen, wie es in der Ankündigung heißt, "Spielfreude, Virtuosität, Klangvielfalt und Phantasie seit vielen Jahren mit fliegenden Fingern auf verschiedensten Blockflöten in die Konzertsäle". Das Repertoire reicht von der Renaissance bis in die Moderne.

Ein Höhepunkt ist mit Sicherheit das Gastspiel von Marcel Steiner am 17. November in der Stadtkirche. Der Echo-Preisträger 2015 ist einer der international erfolgreichsten Blockflöten-Virtuosen.

11. März: 18 Uhr Konzert mit "Ensemble Pipelife".

23. bis 25. Juni: Blockflötenfreizeit in der Jugendherberge Bad Herrenhalb.

15./16. Juli: Blockflötenworkshop und Konzert des Blockflötenorchesters in der Stadtkirche Calw.

7. Oktober: Kinderkonzert "Der Prinz, der einen Vogel wollte".

17. November: Konzert mit dem Blockflötensolisten und Echo-Preisträger 2015 Maurice Steiger in der Stadtkirche Calw.

18./19. November: Meisterkurs mit Maurice Steiger.

2. Dezember: Konzert mit Spitzenschülern der Musikschule Calw.