Calw Bis zu 250 Kilo transportieren? Das geht!

Alle auf ihre Art wegweisend

Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.

"Wir freuen uns riesig, dass das Pickup so gut ankommt und jetzt auch noch als Gewinner beim German Design Award 2018 ausgezeichnet wird. Es ist der Lohn für zwei Jahre Entwicklung und umfangreiche Tests, die die ersten Ideen bis zur Serienreife begleiteten", so Hartmut Schwemmle, gesamtverantwortlicher Projektleiter und Regionalleiter der GWW. In der Fertigung bauen die Menschen mit Behinderung die Lastenräder passend zu den Bestellungen zusammen. Das Lastenfahrrad mit Elektrounterstützung ist zwar ein Nischenprodukt, aber die Entwickler erwarten insbesondere in Städten und größeren Firmen wachsendes Interesse an umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten auf kurzen Strecken. Das XCYC Pickup könnte eine Lösung sein.