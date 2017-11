Calw Bis ins hohe Alter voller Energie

Calw-Stammheim. Wenn ihr etwas nicht gefällt oder sie müde ist, macht das Klara Fahrbach ihrem Umfeld sehr deutlich. Sie singt gerne und legt viel Wert auf ihren Glauben. Am Samstag feierte die energische Jubilarin ihren 105. Geburtstag.

Seit sieben Jahren lebt Fahrbach in der Senioreneinrichtung Friedensheim in Stammheim. In den Calwer Stadtteil, der einst der Heimatort ihres Vaters war, verschlug es sie schon Anfang des Jahrtausends. So lange sie konnte, hat sie sich selbst versorgt. Und das lernte die Jubilarin von Kindesbeinen an.

Hausaufgaben während des Melkens gemacht