Calw "Beziehungen sind schon entstanden"

Englischer Begriff

Der englische Begriff "spotted" bedeutet in diesem Zusammenhang "entdeckt". Und darum geht es hauptsächlich: Die gesuchte Person zu finden sowie diese zu kontaktieren. Dies geht entweder, indem man im Kommentarfeld den Gesuchten oder die Gesuchte markiert, oder eine private Nachricht an den Administrator schreibt.

In einigen Fällen führt die Suche auch zum Erfolg. "Durch die Seite sind schon Beziehungen entstanden. Die Paare haben sich anschließend bei mir bedankt", sagt der Betreiber erfreut. Er möchte anonym bleiben, denn: "Die Leute sollen keine Hemmungen haben, sich an die Seite zu wenden."

Fünf Minuten mutig sein

Einige Facebook-Nutzer kommentieren die Suchanfragen aber auch mit dem Tenor: Spreche die Person doch einfach an, anstatt sie hier auf Facebook zu suchen. Diese Meinung vertritt auch Flirtexperte Horst Wenzel.

Er sieht es als eine verpasste Chance an, wenn man sich nicht traut, auf jemanden zuzugehen und sich anschließend an die Spotted-Facebook-Seite wendet. "Fünf Minuten mutig sein und ein ganzes Leben lang Spaß haben", gibt er allen Zögernden mit auf den Weg.

Mit dem Ansprechen haben allerdings die meisten so ihre Probleme. Aber warum? "Der Hauptgrund liegt darin, dass wir zurückgewiesen werden können", sagt die Calwer Diplom-Psychologin Susanna Hartmann-Strauss, "das Gegenüber kann uns damit abwerten. Das ist uns unglaublich peinlich."

Flirtcoach Wenzel weiß, dass die Gründe zum Teil an der Erziehung liegen. Die Eltern geben oft dem Kind mit auf den Weg: "Rede nur nicht mit Fremden!" Negative Erfahrungen oder die Angst vor Verletzungen spielen eine Rolle, so der Experte in Sachen Ansprechen und flirten. Hinzu komme bei Männern ein evolutionsbiologischer Aspekt: Früher habe man sich als Mann in einer Gruppe keinen Fehler leisten dürfen, ohne verstoßen zu werden. "Das sind Urängste, die sich aufgebaut haben", so Wenzel.

Ein weiterer Grund, warum es spontan schwieriger ist, auf jemanden zuzugehen sei, dass die Strategie fehle. Auf ein Date würde man sich vorbereiten. Dadurch sei die Selbstsicherheit höher, erklärt Hartmann-Strauss. Hinzu komme, dass Leute, die über Spotted-Seiten andere suchen, sich später einreden können, dass der Gegenüber ja auch positiv hätte reagieren können. Alleine diese Vorstellung gebe einem ein gutes Gefühl, so die Psychologin.

Sie ist jedoch dafür, nicht nur im Netz Menschen zu kontaktieren. "Ich bin eher ein Fan davon, sich so anzusprechen." Allerdings will sie die Spotted-Variante nicht verdammen: "Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, sich so kennenzulernen."

Fragen besser vermeiden

Horst Wenzel ist sich hingegen sicher: "Die große Masse sieht sich auch nach einem Post nicht wieder." Seine Empfehlung, wenn man einen Menschen toll findet: auf sich aufmerksam machen und auf unverfängliche Art das Gegenüber ansprechen. Beispielsweise könne man auf die Situation, in der man sich gerade befindet, eingehen.

Für alle Männer: Ein Kompliment und eine Aussage, wie "du kennst dich im Schwarzwald bestimmt gut aus" später, und schon sei man im Gespräch. Fragen sollte man besser vermeiden: "Zuweisungen sind immer besser als Fragen. Zu viele Fragen zu stellen, ist ein häufiger Flirtfehler von Männern", rät Wenzel.

Frauen gibt er mit auf den Weg, dass sie dem Mann entgegenkommen sollen und das Gespräch eröffnen, um dem Gegenüber die Gelegenheit zu geben, sie kennenzulernen.

Sehr häufig findet man auf der Calwer Spotted-Seite auch Posts, die Leute suchen, die sie im Straßenverkehr gesehen haben. Sie nennen Automarke, -farbe und das -kennzeichen. "Im Verkehr kann man ja niemanden ansprechen", sagt der Betreiber.

Nach der Kontaktvermittlung und ersten privaten Nachrichten kann es zum Treffen kommen. Hier sollte man aber ein paar Dinge beachten. Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, rät, dass man sich an öffentlichen Plätzen treffen und Freunden, der Familie oder Bekannten Bescheid sagen solle, wo und wann man sich mit jemanden treffe.

Die Spotted-Seite ist aber nicht nur im Auftrag der Liebe unterwegs. Wer Handy, Schlüssel oder Sonstiges verloren hat, kann sich an die Seite wenden. "Oft findet den Gegenstand jemand, und er kommt durch den Post zum Besitzer zurück", sagt der Administrator. Schöner ist es aber natürlich, wenn man die große Liebe findet.