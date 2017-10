Calw Bewegende Erinnerungen an Petra Kelly

Einen Einblick in die Früchte, die die von Petra Kelly gegründete GPKV trägt, gab Eberhard Herzog von Württemberg, der mit seiner Mutter Herzogin Diane die Gründung von zwei Kinderplaneten in Tibet ermöglichte und die Patenschaft dafür übernahm. "Hier dürfen Kinder Kinder sein", so Herzog Eberhard. Vertreter der Kliniken in Schönwald und Heidelberg, an denen Kinderplaneten angesiedelt sind, sowie die Klinik-Clowns aus Tübingen dankten der GPKV für alle Unterstützung. Fabian Kaßberger, Chefarzt der Göppinger Kinderklinik, betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass kranken Kindern im klinischen Alltag eine kindgerechte Umgebung geschaffen werden könne.

Markus Wendel, Bürgermeister von Bad Teinach-Zavelstein, forderte dazu auf, die Spendendose mit knisternden Scheinen zu füllen. Hinzu kommt der Erlös aus dem Verkauf des neuen Jahreskalenders, für den Katrin Engelking seit Jahren ihre Werke kostenlos zur Verfügung stellt. Die Kinderbuchillustratorin hatte ein kleines Original mitgebracht, dessen Versteigerung durch Herzog Eberhard einen Erlös von 420 Euro erbrachte.