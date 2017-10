Calw Betreuungsvereine warten auf Zuschüsse

Dotzauer freute sich darüber, dass in unserem Raum immer mehr Menschen Interesse zeigen und sich mit der Betreuungsproblematik auseinander setzen. Im Jahr 2016 wurden für acht Personen Betreuungsverfügungen er- stellt. Insgesamt wurden im Jahr 2016 exakt 56 Menschen betreut, die zumeist an psychischen Erkrankungen leiden oder betagt sind. Etwa je zur Hälfte wohnen diese Menschen in privatem Wohnraum bei ihren Angehörigen oder sie sind Heimbewohner.

"Wir wurden im Berichtsjahr verstärkt für die Führung von psychisch erkrankten Menschen nachgefragt", unterstrich Dotzauer. An zwei Fallbeispielen stellte sie die Situation der betroffenen Menschen und die schwierige und oft mühsame Arbeit bei der Betreuung dar. Dabei hob sie die vorzügliche Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde des Landratsamtes besonders hervor.

Seit 2005 gab es bei Vereinen keine Lohnerhöhung mehr

Die Mitglieder der Versammlung erfuhren Wichtiges über die zunehmend immer prekärer werdende Situation vieler diakonischer Betreuungsvereine. So wurde wegen des Widerstands der Justizminister der Länder der Antrag zur Vergütung der beruflichen Betreuer, ihr Gehalt um 15 Prozent anzuheben, bisher nicht verabschiedet. "Mit dieser Verschleppung der Debatte wird die Existenz vieler Betreuungsvereine gefährdet", so Dotzauer. Im Betreuungsbereich sind vorwiegend Sozialarbeiter und Sozialpädagogen beschäftigt. Während die Bezüge in dieser Berufsgruppe seit dem Jahr 2005 um 29 Prozent stiegen, gab es bei den Betreuungsvereinen der Diakonie keine Lohnerhöhungen. "Wenn die Bezuschussung nicht deutlich angehoben wird, werden viele dieser segensreichen Einrichtungen ihre Arbeit künftig nicht fortsetzen können", so die Referentin.