Calw Besuch im musikalischen Wien

Freunde der Wiener Musik kommen ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber heiterer Anekdoten. Die Akteure schaffen immer wieder eine ganz besondere Atmosphäre, die den Zuhörer in ein lebendiges Szenarium führt und gefangen nimmt. Das Rosenau-Trio in der außergewöhnlichen Besetzung mit Bariton Holger Bornschier, Pianistin Helga Becker-Winkler und Sprecher Joachim Hermann gehört zu den beliebtesten Kammermusikensembles. Das haben sie bei ihren Auftritten in den USA, in Kanada, Afrika, Australien, Polen aber auch in Deutschland bewiesen. Der Eintritt ist frei.