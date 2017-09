Calw Beste Werbung für den Chorgesang

Calw-Holzbronn. Dies sahen auch die Vereinsvorsitzende Daniela Gießner und Jugendleiterin Karin Bley so. Sie organisierten daher eigens ein beeindruckendes Konzert. Der Holzbronner Dorfsaal war bestens gefüllt, als die Spatzen unter der Leitung ihrer Dirigentin Zuzana Schneider loslegten. Spritzig und mit viel innerer Teilnahme sang der talentierte Nachwuchs lustige Lieder mit Titeln wie "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" oder "Prinzessin Gruselkuss". Da konnten die musikalischen Festgäste, die Hengstetter Goldkehlchen, nicht nachstehen. Dieser ambitionierte Kinderchor entstand durch Kooperation des Liederkranzes Althengstett mit der örtlichen Grundschule und wird von Lehrerin Susanne Erhard geleitet. Die jungen Akteure beeindruckten mit lustigen, beschwingt vorgetragenen Liedern und ausdrucksstarker Choreografie. Eine stimmungsvolle Instrumentaleinlage von Leo Gießner (Saxofon) und Uwe Philippin (Klavier) setzte mit dem beliebten Song "The winner takes it all" völlig neue, reizvolle musikalische Akzente. Die SH-Zellis aus Stammheim lockerten mit ihren kunstvollen Einraddarbietungen das Programm auf und bekamen viel Beifall.

Mitten im Programm kam es zu einer echten Überraschung. Die damals jugendlichen Gründer und ersten musikalischen Leiter der Holzbronner Spatzen, Thomas Neururer und Uwe Philippin, sind beide ausgebildete Chorleiter. Sie kamen unangemeldet in den Dorfsaal und gestalteten ganz überraschend einen zusätzlichen anspruchsvollen Programmpunkt. Neururer als Sänger mit klangvoller Stimme und Philippin am Piano musizierten sich schnell in die Herzen der begeisterten Zuhörer.

Kleines Ensemble leistet Großes