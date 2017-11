Calw Besonders faszinierend: "Gott in einer Nuß"

Komödie der Menschheit

Zu den literarischen Entdeckungen, die Krämer den Zuhörern in Hirsau besonders ans Herz legte, gehörte das neue Buch von Daniel Kehlmann. Mit "Tyll" sei es dem Autor gelungen, eine "Komödie der Menschheit" zu verfassen, die auch sprachlich überzeuge, so Krämer. Als eines der faszinierendsten Werke des Jahres bezeichnete er "Der Gott in einer Nuß". Nach dem Lesen des Buches von Christian Lehnert, das in keines der gängigen Genres passt, habe man den Eindruck ein bisschen mehr vom Leben, der Welt und dem Glauben verstanden zu haben. Eine "Karikatur der Gegenwart", nannte Krämer "Deutsch Meschugge" von Rafael Seligmann, in dem eine "Partei weit rechts von der CDU" einen Alibi-Juden braucht, um die Wähler in der Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Dass es diesem gelingt im Parteisystem Fuß zu fassen und Karriere zu machen, ist böse Satire und hinterlässt die Sorge, dass die Fiktion von der Realität eingeholt werden könnte.

Peter Schlang von der Katholischen Erwachsenenbildung Nordschwarzwald dankte dem Literaturwissenschaftler am Ende des unterhaltsamen Abends im Café im Kloster und das "Wecken der Leselust".