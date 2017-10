Calw Besonderes Wässerchen aus Calw

Calw. "Zur Vollendung wird er in einem Calwer Fässchen aus Weißeiche gelagert", stellte Florentin Vögele fest. Der Inhaber des Geschäfts "Vom Fass" in der Lederstraße feierte mit einer Verköstigung des "Calwados" zum verkaufsoffenen Feiertag die Premiere des speziellen Branntweins.

Noch vor seinem Umzug in ein Calwer Fässchen reift die Spirituose vier Jahre in einem Eichenfass. "Dadurch geben wir ihm genügend Zeit, um seinen feinen Duft nach knackigen Äpfeln, leichten Vanille-Noten und den dezenten Holzton zu entwickeln", heißt es in der Produktinformation

Aus zwei Mal V wird W