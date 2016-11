Calw Berührendes Erlebnis

Viel Herzblut hatte Dirigent Noah Ruoff, der die Leitung des Chores im vergangenen Jahr übernommen hatte, in das Stück "The Hymn of Axciom" gelegt, das er für das Blechensemble neu arrangierte. Das musikalische Talent des wohl jüngsten Dirigenten eines Posaunenchors in der Region ist vielseitig. Mit sieben Jahren kam er zu den Aurelius Sängerknaben und begann mit dem Klavierspiel. Später entdeckte er das Schlagzeug für sich, das er nach wie vor in der Stadtkapelle Calw spielt. 2015 besuchte der Schüler die Lehrgänge zur Ausbildung als Dirigent für Bläserensembles, die er mit Bestnoten abschloss. Als er seine Dienste dem Posaunenchor Altburg anbot, konnte der junge Mann die Zweifel bei so manchem altgedienten Bläser schnell zerstreuen und mit seiner Musikalität, professionellem Auftritt sowie motivierenden und frischen Art überzeugen.

Dass das Zusammenspiel von Dirigent und Chor bestens funktioniert, erlebten die Zuhörer beim Reformationskonzert. Nach dem ersten, klassisch dominierten Teil des Abends, zu dessen Höhepunkten die ruhigen Melodien der lyrischen, von der Schweizer Bergwelt inspirierten Komposition "Yellow Mountains" zählte, leitete der Chor mit "Jesus Christ, Superstar" zu modernen Stücken über. "No Problem!", ein Stück von Michael Schütz, das die Glaubenszusage "Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht", so Moderatorin Pross, zum Inhalt hat, interpretierte der Posaunenchor swingend. Auch den schnellen Folgen und Rhythmen von "Funky Walkin’" von Heiko Kremers zeigten sich die Bläser gewachsen.

Ihre Fortschritte konnte im Rahmen des Reformationskonzerts auch die kleine Gruppe der Jungbläser der Kirchengemeinde unter Beweis stellen. Seit rund einem Jahr lernen und üben sie unter Leitung von Anita Pfrommer. Sie spielten unter anderem "Dies ist der Tag", "He’ s Got The Whole World" und "Little Brown Jug". Den Abschluss des abwechslungsreichen und berührenden Konzerts bildete der Choral "Nun danket alle Gott", bei dem die Zuhörer erneut zum Mitsingen aufgefordert waren. Im Anschluss luden die Bläser ihre Gäste zu Getränken und Gesprächen in den Chorraum der Kirche ein.