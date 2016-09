Calw Benachteiligte Jugendliche werden stärker gefördert

In der schriftlichen Vereinbarung ist festgehalten, dass die Akteure bei Landratsamt, Arbeitsagentur und Jobcenter beim Übergang von Schule zu Beruf enger zusammenarbeiten. "Die jeweiligen Leistungen sollen nicht nebeneinander angeboten werden, sondern in enger Abstimmung ineinandergreifen", heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei das Erreichen eines Schulabschlusses und ein erfolgreicher Einstieg in die berufliche Ausbildung. Damit soll letztlich Jugendarbeitslosigkeit vermieden werden. Ein Gremium "Fallbesprechung", in das jeder drei Akteure jeweils einen Mitarbeiter entsendet, ist mittlerweile eingerichtet.

Der Grund für diese Maßnahme liegt auch in der demografische Entwicklung begründet.

Sozialdezernent Norbert Weiser, betont, dass gerade der Landkreis Calw bei Kindern und Jugendlichen bis 21 Jahren vergleichsweise starke Verluste zu verzeichnen hat. Prognosen besagen, dass der Kreis in der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen ­zwischen 2012 und 2025 etwa 20 Prozent verlieren wird.