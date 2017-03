Calw Beim Thema gerechter Lohn kein Klischee ausgelassen

Natürlich sind die Zuhörer erstmal perplex, verlegenes Lachen, unsicheres Räuspern. Malessa scheint die Wirkung zu genießen. Was das mit gerechtem Lohn zu tun habe? Es gehe "um den Unterschied zwischen Wert des Menschen und den Preis der Arbeit". Die Zuhörer nicken.

Es herrscht eine eher intime Atmosphäre an diesem Abend in der Calwer Stadtkirche, kein großer Andrang, man sitzt in kleiner Runde. Redner und Zuhörer können sich in die Augen schauen. Malessa hat das Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, gewählt. Von der Arbeit am Weinberg. Es geht um die Arbeiter, die nur eine Stunde gearbeitet haben und genau so viel Lohn bekommen wie diejenigen, die den ganzen Tag geschuftet haben. Ist das gerechter Lohn?

"Die Letzten werden die Ersten sein", heißt es da – einer der meistzitierten Bibelstellen überhaupt, verwirrend für den heutigen Alltagsmenschen, irritierend. "Wie finden Sie den Weinbergbesitzer?", fragt Malessa in die staunende Runde. Was ist gerechter Lohn? Und: Was ist der Mensch wert? Nur das, was er arbeitet? Oder doch mehr?

Malessa schlägt den großen Bogen. Er spricht von den Topmanagern und Fußballstars, die Millionen scheffeln, er spricht vom "Kostenfaktor mit zwei Ohren", vom "Götzen Markt", der Menschen zu "Humankapital" degradiere. Das klingt gut, doch irgendwie lässt Malessa auch kein Klischee aus. Die Arbeitswelt als Haifischbecken, die Opfer wie am Fließband produziert. Wie heißt es da doch in Matthäus 20 so schön? "Ich will Euch geben, was recht ist."

Kein Zweifel: Malessa, der Journalist und Theologe, ist wirklich ein geschickter Redner, seine Vergleiche überraschen, die Pointen sitzen, immer wieder kommt das Publikum ins Staunen. "Die Konsumgesellschaft hat Neid zur Tugend erklärt." Wieder so ein Satz wie in Stein gemeißelt. Ein wenig klingt es wie Kapitalismuskritik aus den wilden 68-Jahren?

Dabei ist das Thema "gerechter Lohn" durchaus hochaktuell – wenn nicht alles täuscht, könnte sogar der bevorstehende Bundestagswahlkampf im Spätsommer zum "Gerechtigkeitswahlkampf" werden. Wohl nicht zufällig gab Pfarrer Raschko in seiner Einleitung ein paar Stichworte vor, sprach etwa vom Grundeinkommen, von Armut inmitten des Wohlstandes. Das sind ganz banale Fragen, die viele Menschen derzeit umtreiben. Hat Malessa mit seiner eher strengen Konzentration auf den Bibeltext da eine Chance versäumt?

Der witzigste Augenblick der Rede kam übrigens eher zufällig daher. "Wie heißt denn das erste Gebot?", wollte der Redner wissen. Ratloses Schweigen im Publikum. "Die Bibelkenntnis der Calwer scheint ja eher schwach zu sein", kommentiert Malessa das Schweigen, das sich immer mehr ausbreitete. Dann muss der Redner aushelfen. "Ich bin Dein Gott, der Dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus." So heißt das erste Gebot Mose.

Interessantes Buch

Zum Schluss des Abends weist Malessa auf sein interessantes Buch hin, das man am Eingang käuflich erwerben kann – samt Widmung. Ein guter und interessanter Vortrag, meint ein Zuhörer beim Hinausgehen. "Allerdings hätte ich etwas mehr Aktualität erwartet."