Calw "Anker" kommt unter den Hammer

Calw-Ernstmühl - Den Zuschlag gab es erst bei 95 000 Euro. Zuvor hatte es gestern Vormittag beim Zwangsversteigerungsverfahren für das Anwesen "Anker" in Ernstmühl vor dem Calwer Vollstreckungsgericht ein wahres Bieter-Duell gegeben. Am Ende setzte sich hier ein Geschäftsmann aus Pforzheim durch, der eigenen Angaben zufolge gerne Häuser kauft, saniert und dann vermietet. Aber er betreibt auch die ein oder andere Spielhalle, unter anderem eine in Hirsau.