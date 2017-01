Calw Beim AWO-Bobbern geht’s ums Schlemmen

Im ersten Anlauf das zweitbeste Ergebnis

"Bobbern" – warum dieses Wort, was bedeutet es? Nun – wen interessiert’s!? Die muntere Runde im Kaffeehaus jedenfalls nicht wirklich. Vielleicht kommt’s ja tatsächlich vom Herz-"Bobbern", wenn sich beim Würfeln in der Runde die erzielten Werte gegenseitig hochschaukeln. Gerda Kern, Albert Kerns Gattin und Hans Martin Kerns Mutter, genannt Rosel, würfelt mit ihrem ersten Wurf an diesem Nachmittag gleich 260 Punkte – also zwei Einser (die zählen jeweils 100 Punkte) und einen Sechser (gleich 60 Punkte). Das wäre nur noch durch einen "Tripel" – also drei Einser in einem Wurf – zu toppen gewesen. Und man hört schon beinahe, wie sich augenblicklich die Herzfrequenz eines Jeden in der Runde erhöht. Nicht nur bei Rosel.

Und wieso wird ausgerechnet an Silvester "gebobbert"? Gemeinsam zu würfeln, das bringt doch sicher auch im Rest des Jahres ordentlich Spaß!? Früher habe man sich tatsächlich ein, zwei Mal die Woche im Kaffeehaus getroffen, nicht nur zum Würfeln, sondern zu allen möglichen Spielen. "Aber das ist immer weniger geworden", erzählen die Damen am Tisch. Doch zu Silvester, das lässt sich irgendwie keiner wirklich nehmen, "solange es eben irgendwie geht". Und Silvester – das habe sicher und natürlich etwas mit der leckeren Neujahrs-Brezel zu tun. Denn "morgen, an Neujahr, hat üblicherweise ja keine Bäckerei auf". Keine Chance auf frische Brötchen also. Eigentlich.

Die süßen Neujahrs-Brezeln hätten den Vorteil, dass sie auch nach einem Tag noch richtig gut schmecken. "Und sich herrlich dazu eignen, sie in den ersten Kaffee des Tages nach einer zünftigen Silvester-Nacht zu tunken", erzählt Albert Kern mit glänzenden Augen, schon allein bei der Vorfreude darauf.

Schon jetzt nächsten Termin vormerken

Aus dem Besorgen und Verteilen der süßen Brezel hat man wohl irgendwann einmal ein Spiel gemacht – das Bobbern. Das dann mit der Zeit zu einer festen Tradition wurde. Ein Stück Heimat eben. Von der es irgendwie sehr schade wäre, würde es nun irgendwann in Zeiten von Aufback-Brötchen einfach verschwinden. Denn wer würde schon um gewöhnliche Wecken so ein tolles Spiel entwickeln? Daher – die Einladung steht bereits zum nächsten Silvester – unbedingt heute schon dick im Kalender anstreichen: 31. Dezember 2017, 15 Uhr (oder auch ein bisschen früher) im Calwer Kaffeehaus der AWO – Silvester-Bobbern, auch für alle Nicht- oder Neu-Schwaben.

Übrigens: Wenn alle Neujahrs-Brezeln beim Bobbern "ausgespielt" sind und ihre Besitzer gefunden haben, gibt’s bei der AWO noch zum Abschluss des Tages jedes Mal leckere Saiten-Würstle mit Kartoffelsalat – natürlich auch nach original schwäbischen Rezept, mit Essig, Öl und ordentlich Senf. Denn wenn Schwaben eines können, dann natürlich Schlemmen. Und darum geht es wohl beim Bobbern vor allem.