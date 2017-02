Calw Bei Rathaus-Sanierung alles im Lot

Nummer 18? Das bedeutet, so erläuterte der städtische Hochbauamtsleiter Volker Goedel, der dafür verantwortlich zeichnet, dass es der 18. Bericht dieser Art ist und es seit Baubeginn fast monatlich einen gibt. Als Gesamtbrutto ist da immer die Summe von rund 17,63 Millionen Euro aufgeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten am Ende rund 17,57 Millionen Euro herauskommen.

Fast Punktlandung

Also fast eine Punktlandung. Aber es wäre ja auch möglich, dass es zu derzeit unvorhersehbaren Kostensteigerungen kommt. Selbst dann, so Goedel, hätte die Stadt noch eine Reserve in Höhe von 466.000 Euro. Im Haushaltsplan sind die Gesamtkosten für dieses Maßnahme mit rund 18,1 Millionen Euro veranschlagt. Und da bereits 88 Prozent der vorgesehenen Maßnahmen vergeben wurden, ist die Gefahr, dass da noch etwas völlig aus dem Ruder läuft, relativ gering.