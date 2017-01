Calw Bei Holzma für das Leben lernen

Calw-Holzbronn. Gerade, wenn es um die Ausbildung förderbedürftiger Jugendlicher geht. Für sie kann es sehr motivierend sein, den Nutzen des in der Schule Vermittelten praxis- und berufsnah zu erleben. Gelegenheit dazu hatten kürzlich einige Schüler der Calwer Ludwig-Haap-Schule (auch: SBBZ Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum). Für sie stand ein Besuch beim Holzbronner Sägenbauer Holzma auf dem Stundenplan.

Ausflüge in die Berufswelt gehören zum pädagogischen Konzept

Für neun Schüler war das ein besonderer Tag. Gemeinsam mit ihren Lehrern besuchten die Acht- und Neuntklässler das Stammwerk der Holzma Plattenaufteiltechnik GmbH in Holzbronn. Ausflüge in die Berufswelt gehören zum pädagogischen Konzept der Einrichtung, die sich speziell an Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen richtet.