Calw Bei Großprojekten ist sich der Kreistag einig

"Ich kann mich selten daran erinnern", pflichtete FWV-Fraktionschef Volker Schuler bei, "dass auf der Aufgabenseite keine Maßnahme oder kein Projekt gestrichen wird." Schuler wertete dies als Vertrauensbeweis für die Landkreisverwaltung. Nachdem letztendlich immer die Kreisgemeinden für den Ausgleich des Kreishaushaltes verantwortlich seien, könne der Landrat die Diskussion um die Kreisumlage doch mit Gelassenheit verfolgen: "Oder wie mein Junior sagen würde: keep cool, Landrat." Die Kreisgemeinden seien sich bewusst, dass sie auch in schlechteren Zeiten liefern müssen. Bei den Verlusten der Kliniken – in diesem Jahr voraussichtlich sechs Millionen Euro – wollen die Freien Wähler indes kein Auge mehr zudrücken: "Das geht so nicht!" Ein solches Defizit sei besorgniserregend.

SPD-Fraktionssprecher Rainer Prewo plädierte im Schulterschluss mit den Ratskollegen von den Grünen und der FDP dafür, die Kreisumlage bei 29 Punkten zu belassen. Ansonsten käme der Kreischef in die Versuchung, künftig bei den Haushaltsplanungen von vornherein "versteckte Luft einbauen zu müssen, um am Ende das Gewünschte zu erreichen und den Bürgermeistern doch das Gefühl zu geben, mit fetter Beute heimzugehen." Prewo erinnerte zugleich daran, dass weder für das 50-Millionen-Euro Projekt Hesse-Bahn noch für die Großaufgabe Kliniken finanzielle Vorsorge getroffen worden sei. Zum Vergleich: Der Landkreis Böblingen hat für seine geplante Großklinik bereits 30 Millionen Euro auf die Seite gelegt. Herbe Kritik äußerte Prewo abermals an der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG): "Diese noch immer vollkommen nutzlose Einrichtung kostet uns über 100 000 Euro im Jahr." Vergeblich warte man auf die versprochene und vom Kreistag beschlossene Evaluation, also fachliche Bewertung der WFG: "Und wo ist dieser Tiger gelandet? Nirgends, weder gesprungen noch gehopst." Auch die vermeintlich positiven Zahlen über einen Tourismusaufschwung in der Region stellte der SPD-Chef in Frage und forderte, das Thema im Fachausschuss zu behandeln.

Grünen-Fraktionssprecher Johannes Schwarz gehörte mit zu den Initiatoren des Alternativvorschlages, die Kreisumlage bei 29 Punkten zu belassen. Denn alle millionenschweren Vorhaben wie die Hesse-Bahn, die Restrukturierung der Kliniken und der Breitbandausbau seien aus dem Kernhaushalt ausgelagert und damit schuldenfinanziert: "Aber man muss sich im Klaren sein", so Schwarz, "dass die dann fälligen Raten in den kommenden Jahren unerbittlich den Kreishaushalt bestimmen werden, egal wohin die Konjunkturentwicklung uns führen wird." Deshalb müsse dem Landkreis der finanzielle Spielraum gelassen werden, Schulden abzubauen. Schwarz erinnerte an den Beschluss des Kreistags vor einem Jahr, einen Klimamanager einzustellen ("Dieser muss jetzt endlich kommen") und forderte ein ressourcenschonendes Bauen bei Kliniken und Landratsamt.

Auch Karl Braun von der FDP erinnerte an den finanziellen Kraftakt, den der Landkreis mit seinen Großprojekten zu stemmen habe – mit einem Volumen von rund 150 Millionen Euro. Heute habe der Kreis schon einen Schuldenberg von 30 Millionen Euro angehäuft. Deswegen hätte er die Kreisumlage lieber nicht gesenkt und stattdessen 4,5 Millionen Euro in die Schuldentilgung gesteckt.

Doch es kam anders: Mit klarer Mehrheit setzten sich CDU und Freie Wähler gegen den Alternativvorschlag der anderen Fraktionen durch. Mit 28,3 Punkten hat der Landkreis Calw die zweitniedrigste Kreisumlage im Land. Nur Biberach verlangt noch weniger von seinen Städten und Gemeinden.