Calw Bei einigen Ansichten herrscht keine Einigkeit

"Enttäuschung über ein weiteres Jahr vergebener Chancen, die in einem saft- und kraftlosen Haushalt münden", äußerte Sebastian Nothacker im Namen der CDU. Enttäuschung, die vor allem daher rührte, dass der Gemeinderat es abgelehnt hatte, externe Fachleute zu beauftragen, ein Organisationsgutachten zu erstellen. Die CDU hatte sich davon versprochen, Lösungen für die Finanzsituation der Stadt zu finden, "die aufgrund der eigenen Betriebsblindheit übersehen werden", so Nothacker. Hauptsächlich sollten dabei die Ausgaben in Sachen Kultur einschließlich Musikschule und Aurelius Sängerknaben überprüft werden, die in den Augen der Fraktion im Vergleich mit anderen Städten deutlich zu hoch sind. Die Fraktion stimmte dem Plan nicht geschlossen zu.

Hermann Seyfried, NLC

Die Neue Liste Calw begrüßte es, dass 2016 eine Klausurtagung zur Erörterung des Haushaltsplans abgehalten wurde. Hermann Seyfried bemängelte im Namen seiner Fraktion jedoch – was auch die CDU zuvor angeschnitten hatte –, dass die Zeit zwischen der Einbringung des Haushalts und der Abgabe von Fragen zur Klausurtagung zu kurz gewesen sei. Weiter kritisierte er, es fehle der Sparwille bei freiwilligen Leistungen. Im Unterschied zu anderen Fraktionen erklärte Seyfried, es werde keinen Schuldenabbau, sondern sogar einen Schuldenanstieg geben, wenn man den Gesamthaushalt mit allen Eigenbetrieben berücksichtige. Auch die NLC äußerte Enttäuschung darüber, dass der Rat gegen ein Organisationsgutachten gestimmt habe. Die Fraktion lehnte den Plan geschlossen ab.

Adrian Hettwer, GfC

Die Fraktion Gemeinsam für Calw richtete den Blick vor allem auf die künftig anstehenden Aufgaben. So erklärte Adrian Hettwer, nachdem man in den vergangenen Jahren vor allem Ausgaben reduziert habe, gelte es nun, die Einnahmesituation zu verbessern. Als Mittel dafür nannte er unter anderem, neue Wohngebiete zu erschließen und "interessante Rahmenbedingungen für Industrie und Gewerbe" zu schaffen. Auch die Tourismus- und Freizeitbranche sei ausbaufähig. Die Stadt solle sich seniorengerecht, kinder- und familienfreundlich entwickeln. Hoffnungen ruhen zudem auf Hesse-Bahn und Gesundheitscampus. Dem Haushaltsplan stimmte die Fraktion zu.

Hugo Bott, SPD

"Neue oder erfolgversprechendere Zahlen aus dem Hut zu zaubern" – das traute sich Hugo Bott als letzter, der sich im Rat äußerte, nicht zu. Aber er erklärte, dass die SPD mit dem Haushalt 2017 zufrieden sei. Für die Zukunft seien die Erschließung von Bauland sowie das Gewerbegebiet Lindenrain wichtig. In Sachen Hesse-Bahn erklärte Bott, dass man sich Gedanken machen solle, was man Besuchern aus Stuttgart vor allem hinsichtlich des Tourismus bieten könne. Schließlich erklärte er noch, wie wichtig der SPD die Zuschüsse an Aurelius Sängerknaben, Musikschule und auch VHS seien. "Wir stehen hinter diesen Einrichtungen", so Bott. Die Fraktion stimmte dem Haushalt zu.