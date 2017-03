Calw Bei der Waldsiedlung geht es voran

Calw. Erste Interessenten an Baugrundstücken, beziehungsweise Investoren, so erläuterte Andreas Quentin, der Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Verkehr bei der Stadtverwaltung, in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstagabend, hätten sich schon gemeldet. Eine vorgezogene Bürgerbeteiligung hätte es auch schon gegeben. Und zuletzt sei der Wimberger Stadtteilbeirat über den aktuellen Sachstand informiert worden.

Bis zum Herbst

Nachdem der Ausschuss die Verwaltung beauftragt hat, das Bauleitverfahren weiterzuführen, geht Quentin davon aus, dass bis Herbst rechtzeitig zur Etatberatung für das Jahr 2018 weitere Ergebnisse vorliegen werden und dann der Bebauungsplan aufgestellt werden kann.