Calw Bei den Kleintierzüchtern rumort’s gewaltig

Kein Wunder, dass es bei der Frühjahrssitzung des Kreisverbands der im Züchterheim in Hirsau turbulent zugegangen ist. Schmidt war zwar nicht anwesend. Aber Kaufhold hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Bereits in der Vergangenheit hatte er immer wieder Unmut darüber geäußert, dass der Ortsverband Stammheim seinen Melde- sowie Informationspflichten gegenüber dem Kreisverband nicht oder nur nach Aufforderung und mit deutlichen terminlichen Verzögerungen nachkomme. Im zurückliegenden Jahr habe es Versuche gegeben Gespräche zu suchen, die jedoch von den Verantwortlichen der Stammheimer Züchter nicht wahrgenommen worden seien. "Dafür mache ich namentlich den Vorsitzenden Armin Jürgen Schmidt verantwortlich", so Kaufhold.

"Persönlicher Angriff"

Auf Nachfrage unserer Zeitung wies Schmidt dies zurück. "Kaufhold versucht nur, einen Keil zwischen unseren Verein und den anderen elf im Kreisverband zu treiben. Ich betrachte diese Aussagen als einen persönlichen Angriff auf mich", betonte der Stammheimer Züchterchef. Er behalte sich auch rechtliche Schritte vor. Die Vorwürfe des Kreisvorsitzenden seien haltlos. Er stehe schon seit Längerem im Gespräch mit dem Landesvorstand. Bei diesem habe er nachgefragt, wie er sich verhalten soll.