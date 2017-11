Calw Begeisterung über Konzert hält an

"Es war ein wunderbares Beispiel der langjährigen Partnerschaft zwischen Musikschule und Sparkasse und unterstützt unser Anliegen, dass die Jugend Möglichkeiten erhält, sich zu präsentieren", schwärmte Stephan Günthner, Bereichsdirektor der Sparkasse Pforzheim Calw (SK) in Bad Wildbad auch noch drei Wochen nach dem Konzert. Wie berichtet, fand es in der Trinkhalle in Bad Wildbad statt und lockte rund 400 Gäste an.

"Das Zusammenspiel war beeindruckend und die Besucher erlebten ein unglaublich breites Repertoire von Beethovens erster Symphonie bis Marianne Rosenberg", resümierte Musikschulleiter Olaf Kerkau angesichts der Euphorie der Mitwirkenden in der Jungen Philharmonie Calw, einem Gemeinschaftsprojekt der Musikschule und des Hermann-Hesse-Gymnasiums.

Spaß an der Musik hatten auch die Mitglieder der Bigband, wie deren Manager Holger Appenzeller berichtete.