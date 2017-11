Calw Bedeutendste Rolle hat seinerzeit Gottfried gespielt

Adalbert war mit Wiltrud, einer Tochter Gottfrieds des Bärtigen aus lothringischem Hochadel, verheiratet. Fünf Nachfahren aus dieser Ehe sind überliefert, zwei Töchter (Irmengard und Uta) sowie drei Söhne, (Adalbert III., Gottfried und Bruno).

Adalbert II. und noch mehr seine Frau Wiltrud waren im Investiturstreit treue Gefolgsleute der päpstlichen Partei. Ein Brief Papst Gregors VII. an Adalbert II. ist überliefert, in dem sogar dessen Gattin als Adressatin erwähnt ist, was eine sensationelle Ausnahme von den damaligen Gepflogenheiten darstellt. In den letzten Jahren seines Lebens trat Adalbert II., um sich des Gebets seiner klösterlichen Confratres zu vergewissern, in das von ihm gegründete Kloster Hirsau ein.

Über Adalberts Töchter ist wenig überliefert. Lediglich Uta machte einmal Schlagzeilen, als sie ihr Heilbronner Erbgut dem Hirsauer Familienkloster vermachen wollte, ihr Bruder Gottfried dies aber gewaltsam zu verhindern wusste.