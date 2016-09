Calw Bauliche Veränderungen in Stammheimer Kirche

Feierlicher Gottesdienst zur Übergabe

Der Wechsel wird im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Stammheimer Martinskirche vollzogen. Bei diesem besonderen Anlass werden auch einige neue Errungenschaften der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim eingeweiht. In den vergangenen Monaten hat die Gemeinde wichtige Einbauten in ihrem Gotteshaus vornehmen lassen. Im hinteren Bereich des Kirchenschiffes wurde eine Teeküche eingebaut. Dort kann künftig Kaffee und Tee für das regelmäßig stattfindende Kirchencafé zubereitet werden. Auch eine Herdplatte ist vorhanden.

"Jetzt müssen wir das Geschirr zum Abwaschen nicht mehr ins Pfarrhaus hinübertragen, sondern können es hier vor Ort spülen", freute sich Kirchengemeinderätin Christine Kuhn. Es gebe zwar keine Spülmaschine in der neuen Küchenzeile, aber das gemeinsame Abwaschen trage ja bekanntlich auch zur Förderung der Kommunikation unter den Gemeindegliedern bei, sagte sie schmunzelnd.