Calw Bauernfängern zuvorkommen

Calw. Was in Luxemburg geht, dürfte auch in Deutschland eine gute Idee sein – so denken offenbar viele Menschen hierzulande. Das Nachbarland der Bundesrepublik hat zum neuen Schuljahr den konfessionellen Religionsunterricht durch einen allgemeinen Werteunterricht ersetzt, der sich nur noch am Rande mit Religion beschäftigen soll.

Eine Untersuchung förderte nun zutage: Rund 66 Prozent der deutschen Bevölkerung wünschen sich ein ähnliches Modell für die Bundesrepublik. Der evangelische Stadtpfarrer Dieter Raschko sowie der katholische Calwer Diakon Bertram Bolz halten das für keine gute Idee.

"Religionsunterricht ist für mich wichtig, um nicht zuletzt andere Weltreligionen vor Augen geführt zu bekommen", sagt beispielsweise Diakon Bolz. Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik sei gerade in einer Zeit, in der sich viele Asylsuchende hierzulande aufhielten, "wichtiger als je zuvor".