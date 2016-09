Calw Bauarbeiten an Marktbrücke dauern länger

Der Unterbau sei mittlerweile aber so weit fertig, nun könne langsam mit der Beschichtung begonnen werden. "Wenn alles glatt läuft, müsste vor dem 26. September alles fertig werden", sagte Greule. An diesem Tag sei zumindest die Abnahme der Arbeiten geplant.

Die Anrainer in der Nähe der Marktbrücke müssen nun also noch rund zwei Wochen länger als erhofft mit der Baustelle leben. Einen Trost gibt es allerdings: So laut wie am vergangenen Freitag dürfte es nicht mehr werden, erklärte der Tiefbauamtsleiter.

Unangenehmer Krach

An diesem Tag war der Untergrund mit Sandstrahlen behandelt worden – also mit einem Gerät, ähnlich einem Dampfstrahler, der statt Wasser mit Hochdruck Sand ausspeit, um brüchige und lose Teile vom Boden zu lösen. Ein Prozess, der alles andere als geräuscharm vonstatten geht: Bis weit in die Lederstraße hinein war der unangenehme Krach zu hören – unter dem natürlich vor allem die näheren Nachbarn zu leiden hatten.

So berichtet beispielsweise eine Mitarbeiterin der Bäckerei Raisch, der Lärm sei "ganz brutal" gewesen. Was auch die Gäste von Jacky Jonuzi, dem Betreiber der Europastaria, der Eiscafé Royal und der Villa Wagner, zu spüren bekamen. "Sie haben sich nicht wohl gefühlt", erzählt der Gastronom. Zugleich sieht er die Angelegenheit aber ganz nüchtern. "Baustelle muss eben mal sein", meint Jonuzi. Außerdem habe er sonst von den Arbeiten nie wirklich etwas gehört. Ärgerlich sei für ihn dagegen eine andere Baustelle: jene in der Bahnhofstraße. Diese habe sich negativ auf seine Gästezahlen ausgewirkt und "gerade die Touristen" ferngehalten. Denn: Eine Sperrung während der Sommerferien mag zwar verkehrstechnisch günstig sein. Für Gastronomen ist sie allerdings ein Albtraum.