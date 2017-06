Calw Barockmusik aus den Niederlanden erklingt

Abraham van den Kerckhoven war im späten, Pieter Cornet im frühen 17. Jahrhundert im Umfeld der königlichen Kapelle in der heutigen belgischen Hauptstadt Brüssel tätig. Ihre Musik zeichnet sich durch hohe Virtuosität und Momente meditativer Ruhe bei einer positiven Grundstimmung aus.

Neues Leben eingehaucht

Fabien Moulaert studierte Orgel am königlich-belgischen Konservatorium in Lüttich und erlangte dort einen Masterabschluss mit großer Auszeichnung. Danach spezialisierte er sich auf historische Aufführungspraxis und studierte Barockposaune in Köln. Als Organist und Posaunist verfolgt er eine rege Konzerttätigkeit und war von 2013 bis Anfang dieses Jahres Kantor im österreichischen Rattenberg, bevor er nach Belgien zurückkehrte. Der Musiker konzertiert mit bekannten Ensembles der alten Musik wie der "Capella Mediterranea", "Oltremontano" und dem "Huelgas Ensemble". Der junge Belgier gehört zur neuen Generation von Spezialisten für alte Musik, die sehr früh mit dieser Musizierpraxis in Kontakt kamen und es verstehen, ohne akademische Trockenheit den lange verklungenen Stücken neues Leben einzuhauchen.

Der Eintritt ist frei.