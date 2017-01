Calw Bandbreite reicht von Klassik bis zum Jazz

Start in der Freudenstädter Stadtkirche

Zum Auftakt des Schwarzwald Musikfestivals gibt es drei Eröffnungskonzerte, das erste davon in der evangelischen Stadtkirche in Freudenstadt. Eine Luther-Kantate zum Thema 500 Jahre Reformation sowie Werke von Frédéric Chopin und Felix Mendelsohn Bartholdy sind dabei zu hören.

Weiter geht es am 22. Mai auf dem Birklehof in Hinterzarten, einem musikalischen Internat für den hochbegabten Nachwuchs. Dort werden die Preisträger verschiedener Jahrgänge des internationalen ARD-Wettbewerbs präsentiert, ebenso wie in Gutach.

Am 24. Mai tritt in der Münsterkirche in Klosterreichenbach das Posaunenensemble Trombone Unit Hannover auf. Bei der Kunststiftung Hauser in Rottweil gastiert am 27. für die Jazzsängerin Sonja Lachenmayr, die mit ihren musikalischen Begleitern sowie dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie unter der Leitung von Dirigent Mark Mast unter dem Motto "Vokal Total" einen Bogen vom Jazz bis zur Klassik spannt. Mark Mast ist es auch gelungen, einen Weltstar für ein Gastspiel in der Hansgrohe Aquademie zu gewinnen: Till Brönner gastiert am 29. Mai in Schiltach. "Er hat beim Cocktailempfang des amerikanischen Präsidenten Obama in Berlin gespielt und ist sozusagen das, was Helene Fischer in der Schlagerwelt ist, im Bereich des instrumentalen Jazz", schwärmte der Intendant. Der Kulturpark Glashütte ist am 30. Mai Spielort. Am 2. Juni öffnet die Firma Homag in Schopfloch wieder ihre Fabrikhalle für das Festival und präsentiert mit Rosemie und Michael Krebs zwei Kleinkunstpreisträger des Landes Baden-Württemberg. "Der Special Guest Black Forest ist noch nicht bekannt, wir verhandeln noch", sagte der Intendant.

Traditionell findet das Abschlusskonzert am 5. Juni in der Christuskirche in Mitteltal statt. Dabei treten Sonderpreisträgerin Katerina Javurkova und ihre musikalischen Partner auf. Jeweils eine Stunde vor Beginn der Gastspiele kann jeder Besucher an einer kostenlosen Konzerteinführung teilnehmen.

Mark Mast kündigte abschließend an, dass er aus beruflichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender der Fördergesellschaft des Festivals zur Verfügung stehen könne. Zur Weiterentwicklung der Fördergesellschaft müsse unter anderem eine Verjüngung auf der Vorstandsebene angestrebt werden.

Tickets: gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Die Ticket-Hotline ist unter 07423/78790 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online gibt es Tickets unter www.schwabo.de/tickets.