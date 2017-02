Calw Ballett ist ihr Leben

Auf sie trifft zu, was früher einmal für den Volkswagen gegolten hat, von dem es hieß "er läuft und läuft und läuft ..." Christa Steyer tanzt und tanzt und tanzt ... Ballett, das war ihr schon immer ein Herzensanliegen – oder besser: das war (und ist) ihr Leben.

Am 2. Februar 1927 in Berlin geboren und aufgewachsen, hat sie dort auch die Ballettschule besucht. Selbst in den Luftschutzkeller, den sie während des Zweiten Weltkriegs immer mal wieder aufsuchen musste, hat sie ihre Spitzenschuhe mitgenommen.

Im Jahr 1944 war die Ballettausbildung abgeschlossen. An Tanzen war dann zunächst nicht mehr zu denken. Aber schon nach Ende des Krieges bekam sie ihr erstes Engagement an der Staatsoper in Berlin. An die Deutsche Oper in dieser Stadt wechselte sie mit einer Soloverpflichtung, der sie jahrelang nachkam.

Es folgte die Familienphase. Verheiratet war sie mit dem Bildhauer Peter Steyer. Nach einem längeren Aufenthalt in Istanbul zog die Familie vor 51 Jahren nach Liebelsberg. "Weil ich furchtbar Heimweh hatte", erläuterte Christa Steyer dazu. Für die Musikschule war das ein Glücksfall. Und für Tausende Ballettschülerinnen, die in den vergangenen 35 Jahren von ihr ausgebildet wurden, sicher auch. Wobei andererseits der Umgang mit ihnen auch die Meisterin geistig jung gehalten hat. Von ihrer Fitness ganz zu schweigen. An der Ballettstange bewegt sie sich noch wie eine junge Frau.

Nicht selbstverständlich

Und so gibt sie nach wie vor regelmäßig in Calw Unterricht und ist maßgeblich an den großen Aufführungen des Balletts beteiligt – die Ausarbeitung der dazu notwendigen Choreografie inklusive. Dass sie das noch alles kann, dafür ist Christa Steyer sehr dankbar. Sie weiß nämlich ganz genau, dass das nicht selbstverständlich ist.