Calw Bahnhofstraße wird voll gesperrt

Calw. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe laufen seit dem 19. September Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 463 in der Ortsdurchfahrt Calw (wir berichteten). Dort steht am Wochenende eine Vollsperrung der Straße an – diesmal jedoch nicht über Wochen hinweg. Sondern nur über Nacht.