Calw Bahnhofstraße: Wann wird Pfusch korrigiert?

Beinahe ein Jahr ist es her, dass die Bauarbeiten an der B 463 in Calw abgeschlossen waren. Nur wenige Wochen später dann der Schock für Anwohner und Autofahrer: Die Arbeiten waren für so mangelhaft befunden worden, dass der Belag von der Einmündung zum Netto-Markt bis zur Einmündung beim Postverteilzentrum definitiv nochmals aufgerissen werden muss. Dies – sowie die fällige Sanierung der Sanierung – hätte bis zum Ende der Sommerferien eigentlich geklärt sein sollen.

Die verantwortliche Baufirma hatte aber zunächst kein überzeugendes Konzept vorgelegt, sondern lediglich angeboten, den Belag abzufräsen. Das Regierungspräsidium hatte daraufhin eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf ein anderes Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt worden wäre – auf Kosten der ursprünglich verantwortlichen Firma. Diese Frist ist mittlerweile abgelaufen – und ein Konzept sei noch rechtzeitig eingereicht worden, erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage unserer Zeitung. Nun gebe es allerdings noch Detailfragen zu klären. Daher könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer nicht gesagt werden, wann die Maßnahme umgesetzt wird.