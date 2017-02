Calw Bäume stehen wegen Kälte noch

"Nachdem die Beleuchtung abmontiert ist, kommen die Bäume auch möglichst zeitnah weg", so der Leiter des Baubetriebshofs. "Dieses Jahr kam allerdings genau da der Schneefall, sodass wir zuerst mit den Räum- und Streuarbeiten gebunden waren." Danach sei es so kalt geworden, dass die Bäume in den Bodenhülsen festfroren. Dadurch hätte man sie nur noch mit "großen Aufwand und hohem, zusätzlichem Risiko" entfernen können – denn tiefgefrorenes Holz könne urplötzlich brechen. "Wir haben uns daher lieber anderen, dringenden Arbeiten gewidmet, unter anderem auch der Glatteisbekämpfung", so Gunzenhäuser.

Nun, da die Temperaturen steigen und die Bodenhülsen auftauen, sollen die Bäume aber bald verschwinden. Obwohl man ja eigentlich noch gar nicht allzu spät dran sei, fügt der Baubetriebshofleiter schelmisch hinzu – zumindest wenn man bestimmte Bräuche berücksichtige. In einigen katholischen Gegenden blieben Weihnachtsbäume bis Mariä Lichtmess am 2. Februar teils sogar geschmückt. "Andere Traditionen sehen sogar Fastnacht als Ende der Weihnachtszeit an. Solange werden wir sie aber auf jeden Fall nicht stehen haben", scherzt Gunzenhäuser.

Einige Weihnachtsbäume in Calw wollen einfach nicht weichen – wie jener auf dem Marktplatz. Liegt am Wetter, die Stämme waren festgefroren, erklärt Baubetriebshofleiter Reinhard Gunzenhäuser. Doch stimmt das wirklich? Unwahrscheinlich.