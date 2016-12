Calw Auto kippt bei Unfall auf Beifahrerseite

Calw-Hirsau (sst). Am Donnerstagvormittag hat ein Verkehrsunfall in Hirsau für Beeinträchtigungen gesorgt: Aus bislang ungeklärten Gründen war der Fahrer eines BMW auf der Kreisstraße K 4322 unmittelbar nach der Abzweigung von der Bundesstraße B 296 in Richtung Klinikum Nordschwarzwald von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Aufprall an der Böschung kippte das Auto auf die Beifahrerseite.