Calw Austragungsorte für Rallye sind inzwischen nur noch rar gesät

Sein Sohn Alexander, der wegen seines Studiums nicht immer zur Stelle sein konnte, wechselte sich mit Marco Schönfelder, der sonst mit seinem Bruder Steffen unterwegs ist, aber dieses Jahr nicht gefahren ist, im Cockpit ab. Dadurch war Marco Schönfelder auf Platz vier vor Alexander Morhard.

In der Kategorie Clubslalom holte sich auch in diesem Jahr Hans Schmid den ersten Platz vor seinem Sohn Philipp. Gleichzeitig wurde Hans Schmid auch Clubmeister 2016 mit den meistgefahrenen Veranstaltungen. Allerdings konnten sie bei einem hauseigenen MSC-Lauf nicht starten, da dieser aus Mangel an einem geeigneten Standort, in diesem Jahr abgesagt werden musste. Wie bei so vielen anderen Ortsclubs auch, fallen immer mehr die üblichen Austragungsorte weg und geeignete Plätze die groß genug oder ohne Parkbuchten sind, gibt es kaum noch.

Kurze Videos gedreht

Wie schon in den vergangenen Jahren, stellten die Sportfahrer für eine Präsentation kurze Videos zur Verfügung. Darin zeigte Carsten Pross anschaulich den Aufbau seines aktuellen Rallyefahrzeuges. Wer schon einmal bei der Calwer Rallye als Zuschauer war, konnte sehen, dass dort einige Autos fahren, die einen Wert einer kleinen Wohnung haben. Da muss die Liebe zu diesem Sport schon groß sein. Umso mehr freut es den MSC Calw, dass es immer noch Fahrer gibt, die in dieser Kategorie bei diversen Einsätzen am Start sind.