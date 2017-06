Calw Ausstellung präsentiert Warnsignale häuslicher Gewalt

"25 Jahre Frauenhaus Calw – das ist absolut keine Selbstverständlichkeit", betonte Esken. Nicht jeder Landkreis habe eine solche unabhängige Zufluchtsstätte für Frauen in Notsituationen. "Insgesamt gibt es im Land zu wenig Plätze", bestätigte die Generalsekretärin der baden-württembergischen SPD, Luisa Boos, die ebenfalls zu Gast war. Diese Situation spiegelt auch die Calwer Statistik wider: Da mehrfach alle 20 Plätze im Haus voll belegt gewesen seien, habe man im vergangenen Jahr 79 Frauen abweisen müssen. Positiv sei jedoch zu verbuchen, dass im vergangenen Jahr 36 Frauen und 59 Kinder im Calwer Frauenhaus Zuflucht fanden.

Keine Kosten erstattet

Dankbar sei man für die gute Zusammenarbeit mit Kreisverwaltung und Landratsamt. Probleme hingegen werden bei der fehlenden Barrierefreiheit des Hauses und der gesetzlichen Regelung zur Finanzierung gesehen. Die erforderliche Einzelfallprüfung führe zum Teil dazu, dass sich geflüchtete Frauen für die Kosten des Aufenthalts verschulden müssten oder dass das Frauenhaus keine Kosten erstattet bekomme. Umso wichtiger sei die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer. Ob Fahrdienste, Wochenendbetreuung, Hilfe beim Umzug in ein neues Zuhause oder Dolmetscherdienste – wer sich einbringen möchte, ist sehr willkommen.

Ebenfalls im Rahmen des Jubiläums und in Kooperation mit der vhs findet am 29. Juni die Vorstellung der Graphic Novel "Und das soll Liebe sein" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.