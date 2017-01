Calw Ausschuss hat am Standort Forststraße nichts auszusetzen

Zentrumsnah sollte das neue Feuerwehrdomizil sein und die Lärmbelästigung für Anwohner so gering wie möglich. "Das Lärmgutachten, das uns seit Dezember vorliegt, besagt, dass der Standort in der Forststraße völlig unproblematisch ist", sagte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Es handle sich um ein Mischgebiet direkt an der Bundesstraße. Gleichwohl birgt das vorgesehene Gelände, auf dem in einem Abstand von 20 Metern zur Bundesstraße gebaut werden darf und das somit für eine Wohnbebauung nicht geeignet ist, eine Tücke: Durch das starke Gefälle nach Süden muss großflächig Erde aufgeschüttet werden, um Autostellplätze und im Alarmfall alles Benötigte auf einer Ebene zu haben. Die im Einsatzfall nicht benötigten Versammlungsräume mit Küche und Lager, dem Büro des Kommandanten sowie ein Jugend- und ein Technikraum liegen nach dem am Donnerstagabend grob skizzierten baulichen Entwurf im Untergeschoss des Gebäudes. Sie dienen quasi als Stütze, was den Umfang der Aufschüttung reduziert.

Die Feuerwehrleute gelangen laut Gebäudeentwurf über den Forstweg von der Ortsmitte her oder über die Bundesstraße zu den 30 vorgesehen Autostellplätzen. Von dort geht es auf der Ost-Seite des Gebäudes Richtung Haupteingang. Auf der Bundesstraße soll im Bereich der Zufahrt eine circa 20 Meter lange Linksabbiegespur gebaut werden.

Mit in die baulichen Planungen eingeflossen ist in enger Absprache mit dem Stadtbrandmeister und dem Stammheimer Kommandanten der Feuerwehrbedarfsplan. Dieser sieht eine taktische Neuausrichtung der Calwer Feuerwehr und die Einführung eines Wechselladesystems vor. Deshalb sind für die neue Fahrzeughalle vier entsprechend große Stellplätze geplant. Für den vierter liegt bereits ein bewilligter Zuschussantrag vor. Auf dem künftigen Feuerwehrgelände mit großen befestigten Flächen soll auch ein Regenrückhaltebecken untergebracht werden, weil die Kanalisation in der Ortsmitte stark ausgelastet ist.