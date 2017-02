Calw Ausbilderteam hat jede Menge zu tun

"Bei einer Feuerwehr dieser Größenordnung fällt ein umfangreiches Übungs- und Ausbildungsprogramm an und ist absolut notwendig, um allen Belangen gerecht zu werden", sagte Stadtbrandmeister Dirk Patzelt im Rahmen während der Hauptversammlung der Gesamtwehr Calw am Samstag. Es wurden noch mehr Lehrgänge als im Vorjahr besucht und solche auch selbst organisiert. 1400 Ausbilderstunden in 75 Lehrgängen mit insgesamt 1293 Teilnehmern wurden für 2016 verbucht. Der Stadtbrandmeister verwies ausdrücklich auf die ehrenamtliche Leistung der Ausbilder, die zahlreiche Stunden schon in die Vorbereitung investieren. Ein Schwerpunktthema werde zudem immer die Aus- und Fortbildung für den Atemschutzeinsatz sein. Volker Wurster und sein Team sorgten dafür, dass die Geräte immer in einwandfreiem Zustand sind.

Im vergangenen Jahr beschäftigte zudem die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans, daraus resultierende Ausschreibungen für neue Fahrzeuge sowie der Neubau eines Gerätehauses in Stammheim, die Feuerwehr (wir berichteten). "Er ist der Handlauf für unsere Bereitstellung von Finanzmitteln in Millionenhöhe, um den erforderlichen Brandschutz und Schutz der Bevölkerung sicherzustellen und damit eine Daseinsvorsorge", sagte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Er dankte den Feuerwehrleuten für ihre Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Unter anderem in Atemschutz investiert