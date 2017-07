Calw Aus "Rössle-Bar" wird "Ännys Kuchenrestaurant"

Schon seit ihrer Kindheit, so räumt die mittlerweile 28-Jährige ein, ist sie dem "Back-Wahn" verfallen. Folgerichtig hat sich die Tochter von "Rössle"-Chef Carl Waidelich bei ihrer Kochausbildung schwerpunktmäßig der Patisserie gewidmet, eine Patisserieschule in der Schweiz besucht und Praktika unter anderem in der "Traube" in Tonbach absolviert. Das alles, so meint sie, habe ihre Leidenschaft jetzt in die richtige Bahn gelenkt. Wobei das stark untertrieben ist.

Anny Waidelich hat nämlich zuletzt nicht nur immer mehr die Verantwortung in der Küche des Hotel-Restaurants Rössle übernommen. Sie hat sich zusammen mit ihrer Familie auch Gedanken gemacht, wie die Zukunft des traditionsreichen Betriebs, der im vergangenen Jahr 140. Geburtstag feierte, aussehen soll, wenn mit ihr und ihrem Bruder die sechste Generation endgültig übernimmt. Die "Rössle"-Bar spielte dabei keine Rolle mehr. "Die Generation, die sich hier einmal die Nächte um die Ohren geschlagen hat, ist auch in die Jahre gekommen", so die junge Gastronomin, deren Wunschberuf eigentlich Modedesignerin war.

Kartoffeln geschält

Aber wie das nun einmal so ist: Schon in jungen Jahren half sie beim Kartoffel schälen in der Küche mit aus. Und so sowie mit ihrer Leidenschaft fürs Backen ist es mit der Zeit dazu gekommen, dass Anny Waidelich davon träumte, irgendwann einmal ein eigenes Café zu führen. Jetzt hat sie eines – und ein Speiserestaurant dazu. Aus dem sich der Seniorchef und dessen Frau Kerstin aber noch nicht ganz zurückziehen werden. Ganz im Sinne der Tochter und deren Bruder Cedric, der mittlerweile eine Ausbildung zum Restaurantfachmann begonnen hat.