Calw Aus Holzma wird demnächst Homag

An diesem Tag wird nämlich aus Holzma Homag. Genauer: Die Holzma Plattenaufteiltechnik GmbH wird zur Homag Plattenaufteiltechnik GmbH umfirmiert. Mit der Folge, dass das Holzma-Firmen-Logo überall verschwindet und durch das der Homag-Gruppe ersetzt wird. Das traditionsreiche, von Erwin Jenkner im Jahr 1966 gegründete Unternehmen, ist dann also Geschichte. Aber nur dem Namen nach, wie Wolfgang Augsten, der "Executive Vize President Panel Dividing", im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte. Das Wichtigste dabei: Für die rund 420 Mitarbeiter des Holzbronner Unternehmens ändert sich außer dem Namen zunächst nichts.

Andere Unternehmen

Das trifft auch für die meisten anderen Unternehmen zu, die die Homag Group unter dem Motto "One Homag" am 1. März unter einem Dach zusammenführt. Als da sind: Bütfering, Brandt, Fritz, Homag Automation und Weeke. Alle sind sie ohnehin schon 100-prozentige Töchter von Homag mit Sitz in Schopfloch. Bei Holzma ist das zum Beispiel seit Juli 2007 der Fall. Mehr als 50 Prozent der Produkte, so Wolfgang Augsten, seien zuletzt über die Homag-Vertriebsorganisation auf den Markt gebracht worden.