Calw Aus dem Traum wird ein mächtiges Projekt

Friseure gesucht

Eingeladen sind Menschen aller Generationen, Gesellschaftsschichten und Kulturen. Ein Info- und Motivationsabend für Ehrenamtliche findet am Mittwoch, 8. Februar, ab 19.30 im Haus der Kirche statt. Gesucht werden noch Friseure, die an einem oder zwei Tage über die Mittagszeit Haare schneiden.

"I have a dream" – so begann Pfarrer Dieter Raschko den jüngsten Motivationsabend für die ehrenamtlichen Helfer. Dem Traum "Zeit-gemeinsam-genießen" komme das Organisationsteam immer ein Stück näher. So seien schon viele der Programmpunkte auf einem guten Weg. Zum Beispiel gibt es für Menschen in schwierigen Lebenslagen täglich die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch zu führen und Geborgenheit sowie Gastlichkeit zu finden. An jedem Tag ist ein Arzt da. Und natürlich das Wichtigste: Es gibt ein gemeinsames Mittagsmenü, das für einen Euro an festlich geschmückten Tafeln zu genießen ist.