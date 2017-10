Calw Aurelianer gestalten Festkonzerte

Jahrelange Verbindung

Der Chor arbeitet seit sieben Jahre mit dem Studio zusammen. Dabei wurden in Verbindung mit dem Bayerischen Rundfunk drei CD’s mit Musik eingespielt, die im Kloster Irsee in der Renaissance und im Barock entstanden ist.

Die Konzerte finden am 14. Oktober ab 18 Uhr in der Kirche St. Anna in Augsburg und am 15. Oktober um 16 Uhr im Festsaal der Klosters Irsee statt. Das Programm wird mit der Liedstrophe "Da Pacem Domine" eröffnet. Martin Luther hat diese Bitte um Frieden zur Liedstrophe "Verley uns Frieden gnediglich" nachgedichtet und die Melodie in Anlehnung an die gregorianische Vertonung komponiert.