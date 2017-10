Calw Aurelianer geben Konzerte in Belgien

Calw. Für den Konzertchor der Aurelianer steht im November die nächste Reise mit Konzerthöhepunkt im Terminplan.

Am Samstag, 11. November, werden die Aurelius Sängerknaben nach Belgien fahren und nach einer Sightseeingtour in Antwerpen ein Konzert um 16 Uhr in der Gemeinde Edegem im Großraum der Hafenstadt geben.

Gregorianische Gesänge