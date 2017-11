Calw Auftritt in Kika-Show: Traum erfüllt sich

Am Ende wurden für die neue Crew nur acht Tänzer genommen und obwohl Madeleine alle Runden fehlerfrei tanzte, schien sie nicht diejenige zu sein, welche die Jury gesucht hatte. Der ADM ist dennoch stolz auf seine Tänzerin und Trainerin, die erst in diesem Jahr bei der Europameisterschaft den vierten Platz belegte und amtierende Saarländische Tanzkulturvizemeisterin ist. Getreu dem Motto des Vereins – "Make Your Dream Come True" – hat sie bewiesen, dass alle Träume wahr werden können, man muss nur den Mut haben, ihnen zu folgen.