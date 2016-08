Calw Auf den historischen Spuren der Inka wandern

Und weil die Erinnerungen so schön sind, hat sich Monika Braun mit Klaus Fischer, Klaus-Peter Thierer und Veronica Kluge zusammengetan, um noch einmal so eine Chorreise in die Ferne auf die Beine zu stellen. Da die Gruppe ein Faible für Lateinamerika entwickelt hat, machte man sich auf die Suche nach einem sicheren Reiseziel.

Da fiel die erste Idee – Mexiko – gleich mal flach, auch Venezuela und Kolumbien boten sich nicht gerade an. Irgendwann kam dann die Möglichkeit Peru ins Spiel. Daraufhin machte sich die Gruppe ihre guten Verbindungen zu einer echten Südamerika-Kennerin zunutze und nahm Kontakt zu Ute Wendel auf.

Die Frau aus Pfalzgrafenweiler liebt den Subkontinent nicht nur, sie veranstaltet auch Reisen. Sie stellte ein attraktives Programm auf die Beine, das die Sänger vom 31. Oktober bis 11. November 2017 zu den attraktivsten Zielen des Landes führt, darunter die Hauptstadt Lima, Cuzco und natürlich Macchu Picchu.

Und da es sich um eine Chorreise handelt, sind drei Konzerte der Musiker in Lima und Cuzco schon jetzt fix eingeplant. "Und wie ich uns kenne, werden da auch noch etliche Spontankonzerte dazukommen", meint Klaus Fischer und lacht.

Eine singfähige Chorformation von mindestens 35 Sängern ist nötig

Als Teilnehmer für das Mammutunternehmen haben die Organisatoren Sänger aus der ganzen Region im Blick. "Der Kern sollte eine singfähige Chorformation von mindestens 35 Sängern und Sängerinnen sein", erklärt Veronica Kluge.

Wichtig sei zudem noch, dass alle einzelnen Stimmen in ausreichender Zahl an Bord sind, damit der Chorklang bei den Konzerten auch ein guter ist. Zu dieser Kerntruppe können dann noch weitere Teilnehmer, etwa Ehepartner oder Freunde der Chorsänger dazustoßen. Die Größe der gesamten Reisegruppe soll dann bei etwa 50 liegen.

Und damit die Sänger nicht völlig unvorbereitet auf die große Reise gehen, will man die Reisevorbereitungen schon im Mai 2017 mit einer Schnuppersingstunde und einer Infoveranstaltung in der Fritz-Ziegler-Halle in Nagold-Emmingen beginnen.

Für die geplante Chorreise nach Peru im nächsten Jahr kann man sich per Mail mit der Angabe von Namen, Verein, Stimme, Telefon und Mail unter der Adresse chorreise2017@yahoo.de anmelden.