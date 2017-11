Calw Auch Stützmauern wollen unterhalten sein

Kreis Calw. Beim Stichwort Verkehrsnetz geht man in aller Regel von Straßen aus, die in das klassifizierte Netz von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen eingeteilt sind. Weniger Beachtung finden in diesem Zusammenhang meist die Bauwerke an Straßen wie Tunnel, Brücken, Stützmauern sowie auch Bauwerke von Entwässerungseinrichtungen, welche letztlich nur im Zusammenspiel mit den Straßen ein funktionierendes Verkehrssystem ausmachen.