Calw Auch Stammheim lässt Hunde baden

Und so soll’s am Tag der Deutschen Einheit, also dem 3. Oktober, im Freibad ablaufen: Der Eintritt kostet zwei Euro pro Hund. Während die Vierbeiner im mittlerweile vom Chlor befreiten Wasser fröhlich planschen, sollen ihre Herrchen oder Frauchen im Gartenrestaurant Kaffee und Kuchen oder eine Portion Pommes frites genießen.

Wenn sich dann die Hunde im Nass vergnügt haben, ist mit der Saison 2016 in Stammheim endgültig Schluss, erläuterte im Gespräch mit unserer Zeitung der verantwortliche Bademeister Daniel Vetter. Das Freibad werde winterfest gemacht. Dazu bleibe das Wasser im Becken und werde mit einem Winterkonservierer versetzt. Wenn es im Frühjahr komplett abgelassen werde, erleichtere das die Reinigung des Beckens. Bevor dann wieder Wasser eingefüllt werde, würden auch wieder – wie jedes Jahr – sämtliche Rohrleitungen gesäubert und desinfiziert. Deswegen, so Vetter weiter, müsse sich wegen der Hygiene niemand Gedanken machen, wenn jetzt Hunde baden dürfen.

Ein Trend, der um sich zu greifen scheint, hat Calw erreicht: Das Stammheimer Freibad gibt am Tag der Deutschen Einheit nochmals die Schwimmbecken frei – für Hunde. Was jüngst im Nagolder Badepark Haustiere erfreute, soll nun auch hier für Begeisterung sorgen. Begeisterung dürfte aber nicht überall aufkommen. Denn vielen Menschen missfällt der Gedanke, im kommenden Jahr wieder dort ins Wasser zu springen – oder die eigenen Kinder spielen zu lassen –, wo Vierbeiner Haare, Schmutz oder sogar Fäkalien hinterlassen haben. Ein berechtigter Einwand – doch wird dabei vergessen, dass Grundreinigung und Desinfektion der Becken so oder so jedes Jahr anstehen. Vor diesem Hintergrund wirkt auch der Gedanke, den Vierbeinern einen Sprung ins kühle Nass zu gönnen, nicht abwegig. Sondern wie eine gute Idee, die niemandem schadet – aber vielen gefällt.