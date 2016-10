Calw Auch Mädchen können sich für Technik begeistern

Dann muss sehr genau gemessen und präzise gearbeitet werden. Denn um die richtigen Töne erzeugen zu können, müssen die Grifflöcher in der entstehenden Flöte in millimetergenauen Abständen gebohrt werden.

Kein Problem für die Mädchen. Eine Bohrschablone hilft, die genauen Abstände einzuhalten. So entstehen durch genaues Arbeiten Grifflöcher von sechs Millimetern Durchmesser. Mit Schleifpapier werden anschließend den Bohrungskanten die Schärfe genommen. Die dazu- gehörigen Mundstücke werden dann mit Hilfe eines 3 D- Druckers hergestellt.

Groß ist die Freude, als sie passen. Stolz entlocken die Flötenbauer ihren Instrumenten die erste Töne. Besonderen Spaß macht den Teenies auch das Basteln von Schmuck aus Teilen von Fahrradschläuchen und glänzenden Perlen.

Wahrer Hit

Ganz anders geht es in den anderen Räumen bei den Jungen zur Sache. Elektroingenieur Ralf Stoffels führte die Burschen ein in die Programmierung von Microcontrollern. Der weitere Gang der Arbeit am PC führt dann in die Welt der Sensoren. Freude herrscht bei den Jugendlichen, als es gelingt, Lichter zum Blinken und Motoren zum Drehen zu bringen. Ein selbstgefertigter Schlüsselanhänger wird als Nächstes in Angriff genommen. "Wir zeigen hier, wie man 3 D-Modelle am Computer modelliert und drucken das vor Ort aus Kunststoff geformt aus", so die betreuenden Fachleute um Anleiter Andreas Seidel.

Ein wahrer Hit für die Jugendlichen ist das Musizieren mit einem Computer. Die Töne werden nach Ideen von Valentin Hess mit Sonic Pi und anderen Werkzeugen so er- zeugt, dass am Ende eine regelrechte Livemusic erklingt.

Nach diesen Anstrengungen haben sich die Akteure eine gute Stärkung verdient. Geschäftsführer Horst Ammann lädt die Jugendlichen dann zum Abschluss noch zum Pizzaessen ein. "Ich fand es cool, die Entwicklung der Flöte entstehen zu sehen", freut sich Hannah, als sie sich mit ihrem Besuch aus dem Norden auf den Heimweg macht.