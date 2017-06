Calw Auch Frauen spielten wichtige Rolle

Calw. Anlässlich des Lutherjahrs beschäftigten sich jetzt evangelische Frauen aus dem Dekanat Calw unter dem Motto "Wenn Frauen den Mund auftun... wird Reformation lebendig!" mit dem weiblichen Beitrag zur Reformation.

Die Ostelsheimer Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch führte in einem Impulsreferat im Haus der Kirche in Calw in das Umfeld und die Stellung der Frauen in der damaligen Gesellschaft ein: Frauen durften in politischen und religiösen Angelegenheiten nicht mitreden. Ihr Wirkungsbereich war beschränkt auf den Haushalt und die Kindererziehung. Doch im Laufe der Jahrhunderte gab es, angestoßen durch mutige Frauen, eine all- mähliche Entwicklung zur Gleichberechtigung der Frauen.

"Ich bin als Pfarrerin und Theologin selbst Teil der Reformationsgeschichte. Wir sind mündig, frei und selbstbewusst und sollten das als Christinnen auch leben", resümierte Ehmer-Stolch. Einige couragierte Frauen begnügten sich schon vor 500 Jahren nicht mit ihrer eingeschränkten Rolle. Solche Pionierinnen der Emanzipation konnten die rund 60 Besucherinnen des Frauennachmittags an verschiedenen Stationen im Haus der Kirche kennenlernen.