Calw Auch auf Bundesebene erfolgreich

Calw/Paderborn. Traditionell geht der größte deutsche Musikwettbewerb "Jugend musiziert" über Pfingsten in die letzte Runde. In diesem Jahr fand der Bundeswettbewerb in Paderborn statt. Aus ganz Deutschland waren junge Musiker angereist, die sich das Ticket über sehr gute Vorspielergebnisse im Regional- und im jeweiligen Landeswettbewerb erspielt hatten.