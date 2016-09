Calw Arbeitskreis Asyl schließt sein Sommerprogramm ab

Frisch gestrichen

"Achtung – Frisch gestrichen" steht in Deutsch, Englisch und Arabisch auf einem Schild. "Wir haben das Projekt bereits zu Jahresanfang angestoßen", berichtete Herbert Schäfer vom Arbeitskreis (AK) Asyl. In den vergangenen zwei Wochen konnte es dann umgesetzt werden, nachdem geklärt war, wie die Leitungen im Untergrund des Areals verlaufen. Der überdachte Außenbereich, so Schäfer weiter, solle es den Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft ermöglichen, sich gerade auch im Sommer draußen aufzuhalten.

Gleich mehrere Spenden- und Fördertöpfe haben das möglich gemacht, wie Norbert Weiser, der Sozialdezernent des Landkreises Calw, erläuterte. 5000 Euro hat das Vorhaben gekostet. "Von Anfang an war für uns klar, dass dafür keine Pflichtmittel eingesetzt werden", so Weiser. Zurückgegriffen werden konnte auf Spenden. Darüber hinaus kam aus dem Landesförderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt" ein Zuschuss.